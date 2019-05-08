Помпео провел в Багдаде переговоры с премьер-министром Ирака

8 мая 2019 02:48 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео провел во вторник вечером в Багдаде переговоры с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на иракские правительственные источники.

Госсекретарь прибыл в Багдад, отменив визит в Германию, а также на фоне усиления давления американской администрации на Иран, граничащий с Ираком.

Вашингтонская администрация объяснила отмену визита в Берлин "проблемами в сфере международной безопасности". По данным американской прессы, такое решение может быть связано с тем, что США получили разведданные о якобы готовящемся Ираном нападении на американские войска в регионе.

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