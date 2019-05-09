NASA выберет партнеров для создания первого элемента окололунной станции

9 мая 2019 02:22 (UTC+04:00)

Луна представляет собой полигон для будущей подготовки экспедиций на Марс, и для таких исследований необходимо международное сотрудничество. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду на слушаниях в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям заместитель директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по пилотируемым программам Билл Герстенмайер. "Луна - это великолепный полигон для отработки технологий, необходимых для полета на Марс", - подчеркнул он.

"Разработка космических систем, которая сейчас ведется в NASA, обеспечит возможности для исследования Солнечной системы, - считает Герстенмайер. - Проблемы, связанные с организацией экспедиций на Марс, огромны и требуют от всех - от промышленности, академических кругов, а также от общественности и наших международных партнеров - взаимодействия с тем, чтобы эта цель была достигнута".

Затронув вопросы международного сотрудничества в космосе, он, в частности, указал на то, что "разработка международного стандарта для шлюзовой камеры окололунной станции Lunar Orbital Gateway позволит всем участвовать в этих проектах".

"Уже этим летом NASA выберет партнеров для создания первого элемента Gateway - энергетического блока, - отметил он. - Мы начинаем процесс подбора партнеров для разработки систем посадки на Луну и рассматриваем возможности дозаправки аппаратов. У нас есть представления о том, какие требования должны предъявляться к пилотируемым посадочным ступеням для полетов на Луну. Все эти элементы могут быть пригодны и для полетов на Марс".

В частности, по его словам, "разработка средств навигации на Gateway поможет создать условия для безопасности участников экспедиций на Марс". "Сам проект создания окололунной станции, - добавил он, - поможет нам лучше понять те требования, которые должны предъявляться к аппаратам для доставки астронавтов на Марс".

Запуск первого модуля Lunar Orbital Gateway намечен на 2022 год. Станцию планируется использовать не только для экспедиций на окололунную орбиту, но также как платформу для обеспечения работ на поверхности Луны и как отправную точку для миссий по изучению дальнего космоса.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Япония до конца года объявит об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции
В мире 3 мая 13:01
Шесть астероидов пройдут рядом с Землей
В мире 3 мая 12:01
Бортовая инструкция Нила Армстронга и Базза Олдрина будет продана на аукционе Christie's
В мире 2 мая 14:02
НАСА анонсировало старт грузового корабля Cygnus к МКС
США 17 апреля 08:21
Астрономы предполагают, что обнаружили новую экзопланету
В мире 15 апреля 09:52
Как отбирают астронавтов для НАСА?
США 12 апреля 08:09
Лента новостей
Помпео отложил свой визит в Гренландию из-за "срочных дел" - СМИ
США 03:34
Азербайджан и Германия провели политические консультации
Политика 02:35
Хет-трик Моуры обеспечил "Тоттенхэму" выход в финал ЛЧ УЕФА (ВИДЕО)
Другие страны 01:49
Пентагон: условия для полного вывода войск США из Афганистана не достигнуты
США 01:25
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии художественной выставки «Мой путь проходит через Карабах» (ФОТО)
Общество 00:48
В результате аварии на азербайджанском корабле пострадали 14 человек - Saipem
Происшествия 00:23
В Азербайджане отмечают День Победы над фашизмом
Общество 00:01
Стала известна причина экстренной посадки самолета Air France в Иране
Общество 8 мая 23:26
Азербайджанские водители стали реже нарушать правила дорожного движения
Общество 8 мая 23:18