Трамп не счел ракетные пуски в КНДР злоупотреблением его доверия

11 мая 2019 05:42 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Politico, что не считает злоупотреблением его доверия недавний пуск КНДР баллистических ракет малого радиуса действия, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Они - малой дальности, и я не оцениваю это как злоупотребление доверием", - сказал он, добавив, что по каким-то вопросам он мог бы оценивать поведение Северной Кореи как злоупотребление его доверием, но не в данном случае.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что КНДР испытала в четверг два реактивных снаряда, которые преодолели расстояние в 420 и 270 километров соответственно. Залпы произвели в восточном направлении из района поселка Синори, в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, снаряды пролетели над территорией Северной Кореи и упали в Японское море.

ЦТАК в пятницу обнародовало фотоматериалы со стрельб. Также отмечалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично отдал приказ о начале учений с применением оружия большой дальности, которые были призваны оценить способность оборонительных подразделений страны к быстрому реагированию.

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