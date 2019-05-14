Трамп считает, что Китай по-прежнему заинтересован в торговой сделке с США

Китай по-прежнему заинтересован в торговой сделке с Соединенными Штатами, заявил в понедельник в ходе общения с журналистами президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, что Китай хочет этого (торговой сделки), потому что многие компании начали уходить из Китая", - сказал Трамп.

Он добавил, что США "в хорошей позиции", поскольку, получат "огромное количество денег, которые придут в страну" благодаря пошлинам. Президент США отметил, что пока окончательно не решил, будет ли вводить пошлины на товары из Китая еще на 325 миллиардов долларов.

Ранее очередной раунд американо-китайских торговых переговоров завершился безрезультатно: США повысили пошлины на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов в год - до 25% с 10%. В ответ в понедельник министерство финансов Китая сообщило, что с 1 июня вводятся повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов

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