США вдвое снизили пошлины на турецкую сталь

17 мая 2019 05:06 (UTC+04:00)

США снизили пошлины на турецкую сталь вдвое — до 25 процентов, сообщил Белый дом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент Дональд Трамп ввел тариф на турецкую сталь в объеме 50%. Были приняты и меры против других стран — например, на российскую сталь действует тариф 25%, а на российский алюминий — 10%.

Послабление в тарифах принято в связи с тем, что в 2018 году импорт стали в США упал на 12%, а импорт стали из Турции — на 48%, говорится в сообщении Белого дома.

Ранее в четверг Трамп заявил, что отменяет с пятницы режим льготной торговли с Турцией как развивающейся страны в соответствии с единой системой тарифных преференций (GSP). Это может затронуть другие статьи турецкого экспорта в США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Грузовик с мигрантами опрокинулся в Турции, есть погибшие и раненые
Турция 05:19
Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией
США 04:22
В Калифорнии разбился истребитель F-16
США 03:49
Сенат США одобрил кандидатуру Джеффри Розена на пост замглавы Минюста
США 02:09
Трамп заработал в 2018 году более $479 млн
США 00:31
Трамп взял ипотечный кредит
США 00:01
Лента новостей
SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 спутниками
В мире 06:02
В результате обрушения здания в Шанхае погибли 10 человек
Китай 05:43
Помпео назвал переговоры с Путиным очень успешными
США 05:31
Грузовик с мигрантами опрокинулся в Турции, есть погибшие и раненые
Турция 05:19
В России горят более 20 тыс. га леса
Россия 04:47
Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией
США 04:22
Мадонна представит новый сингл Future в финале "Евровидения"
В мире 04:19
В Калифорнии разбился истребитель F-16
США 03:49
NASA выбрало 11 компаний для производства прототипов аппаратов для высадки на Луну
В мире 03:43