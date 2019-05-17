США вдвое снизили пошлины на турецкую сталь

США снизили пошлины на турецкую сталь вдвое — до 25 процентов, сообщил Белый дом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент Дональд Трамп ввел тариф на турецкую сталь в объеме 50%. Были приняты и меры против других стран — например, на российскую сталь действует тариф 25%, а на российский алюминий — 10%.

Послабление в тарифах принято в связи с тем, что в 2018 году импорт стали в США упал на 12%, а импорт стали из Турции — на 48%, говорится в сообщении Белого дома.

Ранее в четверг Трамп заявил, что отменяет с пятницы режим льготной торговли с Турцией как развивающейся страны в соответствии с единой системой тарифных преференций (GSP). Это может затронуть другие статьи турецкого экспорта в США.

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