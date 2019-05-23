Госдепартамент пригрозил "крайне негативными последствиями" поставок С-400 в Турцию

23 мая 2019 02:09 (UTC+04:00)

Госдепартамент США в среду пригрозил "весьма реальными и крайне негативными последствиями" поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию. С такими словами выступила в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус на брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы несомненно готовы сотрудничать с ними [Турцией] и продолжаем обсуждать наши опасения по поводу этой покупки [C-400], в случае которой будут весьма реальные и крайне негативные последствия", - отметила дипломат.

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