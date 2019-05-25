Федеральный суд США заблокировал закон о запрете абортов в Миссисипи

25 мая 2019 09:59 (UTC+04:00)

Федеральный суд в Миссисипи временно заблокировал закон штата "о сердцебиении плода", запрещающий аборты после шести недель беременности, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Судья окружного суда Карлтон Ривз заявил, что принятый в мае закон "препятствует свободному выбору женщины, который является центральным для достоинства и независимости человека".
Закон должен был вступить в силу 1 июля.

Аборты разрешены в США на федеральном уровне. Соответствующее историческое решение принял в 1973 году Верховный суд.

В последние годы целый ряд штатов резко ужесточил ограничения на аборты. В апреле этого года в Индиане были де-факто запрещены аборты на втором триместре, а в Огайо был принят закон о запрете ранних абортов с момента, когда можно различить сердцебиение эмбриона. Аналогичные законы, связанные с сердцебиением плода, приняли в текущем году Джорджия, Кентукки и Миссисипи, их принятие может последовать еще в дюжине штатов. Общее число законов, ужесточающих возможности проведения абортов в той или иной мере, исчисляется десятками.

Эти законы могут быть обжалованы в Верховном суде США. Однако ситуация в суде изменилась в пользу противников абортов после назначения президентом Дональдом Трампом двух консервативных судей - Нила Горсача и Бретта Кавано. Верховный суд вряд ли будет предпринимать шаги для фактической отмены решения "Роу против Уэйда", однако может в очередной раз поддержать ужесточение правил проведения абортов.

В США вопрос о том, следует ли разрешать аборты, является политически мотивированным, противники и сторонники права на аборт ведут мощные кампании в обществе, а позиция политиков по этому вопросу серьезно влияет на перспективы их избрания.

Сторонники права на аборт заявляют о праве женщин самостоятельно распоряжаться своим телом и о том, что эмбрион на ранних стадиях формирования не может считаться человеческой личностью. Они также указывают на то, что запрет абортов может привести к криминализации этой операции и смерти многочисленных женщин, которые в нарушение закона попытаются избавиться от беременности. Противники абортов ссылаются на религиозные предписания и концепцию, что жизнь человека начинается с момента зачатия, в связи с чем они считают аборты аморальным действием или даже преступлением.

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