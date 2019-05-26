Наркобарону Эль Чапо отказали в прогулках

Американские власти лишили права на прогулки признанного виновным мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил в воскресенье телеканал CNN.

Ранее адвокат Гусмана потребовал для своего подзащитного права на два часа прогулок в неделю, беруши и такое же питание, как у остальных заключенных. В письме федеральному судье он написал, что Гусмана содержат в страшных условиях и что уже больше двух лет он лишен доступа к солнечному свету и свежему воздуху. "Он... вынужден закладывать уши туалетной бумагой, чтобы заглушить тюремный шум", – написал адвокат.

Из нью-йоркского изолятора, где содержат Гусмана, в 1981 году уже пытались совершить побег. Группа заключенных захватила на крыше экскурсионный вертолет и попыталась разрезать проволочную сетку, чтобы уйти. Гусману ранее дважды удавалось совершить побег из хорошо охраняемых тюрем, и власти хотят предотвратить еще один.

Суд присяжных признал Гусмана виновным в организации наркокартеля и других преступлениях, связанных с наркотиками. В июне ему огласят меру наказания. Всего Гусману грозит несколько десятков лет лишения свободы. В 1980-х годах Гусман основал наркокартель "Синалоа". Ему удалось взять под контроль четверть объема наркотиков, которые проходили через территорию США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.