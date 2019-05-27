В США анаконда "клонировала" сама себя

27 мая 2019 23:34 (UTC+04:00)

В США самка зеленой анаконды по кличке Анна обзавелась потомством без участия самцов. Об этом сотрудники аквариума рассказали Daily Mirror, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По их словам, анаконда содержалась в серпентарии, где не было самцов. Появление потомства стало возможным благодаря партеногенезу — форме размножения, при которой из яйцеклетки развивается взрослый организм без оплодотворения.

Партеногенез характерен в первую очередь для насекомых, однако для анаконд — это второй случай в истории.

При этом большая часть потомства оказалась мертворожденной, но двоим детенышам удалось выжить. Как рассказали сотрудники аквариума, родившиеся анаконды — генетические клоны матери.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Израиль согласился на посредничество США в решении спора вокруг границы с Ливаном
Израиль 27 мая 16:53
Трамп надеется, что Ким Чен Ын выберет путь денуклеаризации для КНДР
Другие страны 27 мая 15:54
Пекин и Шанхай вошли в десятку самых инновационных городов мира
Другие страны 27 мая 14:16
Узбекистан и Китай могут создать СП по производству игрушек
Бизнес 27 мая 14:13
Китай призвал США прекратить официальные контакты с Тайванем после переговоров Болтона
Другие страны 27 мая 13:56
Трамп заявил, что США не торопятся отменять санкции в отношении КНДР
США 27 мая 11:45
Лента новостей
Три моста Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага
Общество 00:38
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации книги под названием "Йога и сила мысли" (ФОТО)
Общество 00:23
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия выставки под названием "Шедевры истории" (ФОТО)
Общество 00:12
В Азербайджане отмечают День республики
Азербайджан 00:01
Нетаньяху: Израиль не потерпит агрессии против себя
Израиль 27 мая 23:59
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Политика 27 мая 23:45
Доставайте из шкафов старые джинсы-варёнки и на Дискотеку 80-90х в Баку
Звёздный мир 27 мая 23:10
В Перу уточнили информацию по разрушениям после землетрясения
Другие страны 27 мая 22:42
Газон на Бакинском олимпийском стадионе получил самую высокую оценку УЕФА
Общество 27 мая 22:17