В США анаконда "клонировала" сама себя

В США самка зеленой анаконды по кличке Анна обзавелась потомством без участия самцов. Об этом сотрудники аквариума рассказали Daily Mirror, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По их словам, анаконда содержалась в серпентарии, где не было самцов. Появление потомства стало возможным благодаря партеногенезу — форме размножения, при которой из яйцеклетки развивается взрослый организм без оплодотворения.

Партеногенез характерен в первую очередь для насекомых, однако для анаконд — это второй случай в истории.

При этом большая часть потомства оказалась мертворожденной, но двоим детенышам удалось выжить. Как рассказали сотрудники аквариума, родившиеся анаконды — генетические клоны матери.

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