Трамп назвал чрезвычайно успешным свой визит в Японию

29 мая 2019 05:14 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершившийся во вторник визит в Японию оказался чрезвычайно удачным. Как написал американский лидер в Twitter, стороны достигли значительного прогресса по ряду вопросов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вернулся из чрезвычайно успешной поездки в Японию. Достигнут значительный прогресс по многим вопросам. Великая страна с замечательным лидером Синдзо Абэ!" - заявил хозяин Белого дома.

Во вторник Трамп вместе с премьер-министром Синдзо Абэ посетил один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" - на базе Йокосука у входа в Токийский залив. Лидеры двух государств подчеркнули, что военный союз Вашингтона и Токио сейчас крепок как никогда. Трамп также выступил перед американскими военнослужащими на универсальном десантном корабле ВМС США Wasp на базе Йокосука.

Накануне президент встретился с новым императором Японии Нарухито, став первым иностранным лидером, удостоившимся аудиенции у монарха.

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