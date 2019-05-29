Три человека получили ранения и один погиб в результате стрельбы в Техасе

29 мая 2019 23:33 (UTC+04:00)

Один человек погиб, трое получили ранения в среду днем в результате стрельбы в городе Кливленд (штат Техас), в 60 км к северо-востоку от Хьюстона. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя аппарата шерифа округа Либерти Кена Дефоора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первые выстрелы прозвучали у здания городской водопроводной компании, где местный житель Павол Видо застрелил женщину, ранил двух человек и попытался скрыться. Помощники шерифа преследовали его и попытались остановить у здания местной ветеринарной лечебницы, где между подозреваемым и сотрудниками правоохранительных органов завязалась ожесточенная перестрелка. Один из помощников шерифа получил ранение в шею и был госпитализирован.

Подозреваемый скрылся с места преступления на машине и объявлен в розыск. По словам представителя аппарата шерифа, мотивы действий преступника неизвестны.

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