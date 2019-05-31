В Белом доме заявили, что Трамп считает вопрос о расследовании Мюллера закрытым

Президент США Дональда Трамп поддерживает действия министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра в том, что касалось публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера и считает вопрос о расследовании спецпрокурора полностью закрытым, сообщает Trend со сылкой на ТАСС Об этом заявила в пятницу в интервью телекомпании Fox News пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп испытывает полное доверие к министру юстиции и генеральному прокурору Барру в вопросе о том, как тот представил общественности доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, - отметила она. - С нашей точки зрения, этот доклад означает полное оправдание, и мы считаем дело закрытым". По словам пресс-секретаря Белого дома, Роберт Мюллер "завершил расследование и свертывает работу своего аппарата".

24 марта министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса основные заключения расследования Мюллера о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы, а 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало текст доклада спецпрокурора. В этом документе спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году, но при этом признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Президент и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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