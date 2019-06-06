Власти США лишили лицензий на экспорт вооружений более 20 физических и юридических лиц

6 июня 2019 22:40 (UTC+04:00)

Власти США лишили лицензий на деятельность, связанную с торговлей предметами и услугами военного назначения, 23 физических и юридических лица, которые ранее были признаны виновными в нарушении режима экспортного контроля. Об этом сообщается в уведомлении, размещенном Государственным департаментом в четверг в перечне официальных документов американского правительства (Федеральном реестре), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В списке фигурируют имена выходца с Украины Наума Морговски и его жены Ирины. Осенью прошлого года они были приговорены судом к девяти и полутора годам тюрьмы соответственно по делу о сговоре с целью экспорта в Россию высокотехнологичной продукции двойного назначения в нарушение законов США. "Этим лицам запрещается прямо или косвенно участвовать в любой деятельности, подпадающей под действие американских международных правил торговли оружием ITAR", - сказано в сообщении.

Запрет будет действовать в течение трех лет, после чего Государственный департамент может одобрить запрос о его снятии.

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