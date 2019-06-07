В США пять сотрудников завода ExxonMobil пострадали в результате торнадо

7 июня 2019 01:22 (UTC+04:00)

По меньшей мере пять человек пострадали в результате торнадо, обрушившегося на завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг утром на заводе компании в штате Луизиана.

"С сожалением сообщаем, что пять сотрудников пострадали в результате (торнадо)", - говорится в аккаунте компании в Facebook. Ведется оценка ущерба, нанесенного заводу.

По информации СМИ, в офисе шерифа сообщили, что в завод ударила молния, однако точно не известно, обрушилось ли на здание торнадо.

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