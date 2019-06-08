США поддержали идею соглашения о налогообложении цифровых корпораций

США озабочены решением Франции и Великобритании выработать собственное законодательство, регулирующее налогообложение цифровых компаний, однако в целом согласны с идеей составления международного соглашения на этот счет. Об этом заявил в субботу министр финансов США Стивен Мнучин, выступая на одном из семинаров в Фукуоке, где проходит встреча министров финансов и глав Центробанков "двадцатки", передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"США озабочены двумя новыми налогами, которые предлагают ввести Франция и Великобритания. Однако я хотел бы дать им положительную оценку за такое предложение. Они создали для нас прецедент для того, чтобы мы имели дело с этим вопросом. И у нас есть согласие на этот счет", - сказал он.

По словам Мнучина, необходимость введения такого налога в целом назрела, поскольку ситуация во взаимодействии систем налогообложения и цифровой экономики сильно изменилась в последние годы. "Теперь нам предстоит распространить это согласие в рамках "двадцатки" и затем уже иметь дело с вопросами, касающимися того, как нам превратить это в конкретное соглашение", - добавил Мнучин.

Как ожидается, в коммюнике по итогам встречи финансовой "двадцатки" предполагается включить предложение активизировать выработку новых правил налогообложения многонациональных цифровых гигантов, среди которых Amazon, Apple, Facebook и Google. Считается, что в отношении этих и других цифровых корпораций налогообложение должно осуществляться исходя из того, в каких странах они получают основную прибыль, а не из того, где территориально располагаются их головные офисы.

Наиболее активными сторонниками введения подобного цифрового налога выступают Франция и Великобритания, которые уже приступили к проработке собственного законодательства на этот счет. Вместе с тем французский министр финансов Брюно Ле Мэра, который также находится с визитом в Фукуоке, отметил, что Париж может отказаться от такой идеи в случае принятия единых международных правил.

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