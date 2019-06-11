Президенты США и Польши сделают 12 июня объявление о военном сотрудничестве двух стран

Президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда объявят в среду о достигнутых договоренностях, касающихся военного сотрудничества двух стран. Об этом сообщил во вторник представитель администрации США высокого ранга. Он выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящим в среду в Вашингтоне переговорам Трампа и Дуды, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Оба президента выступят с "существенным объявлением, касающимся будущего отношений обеих стран в военной сфере", отметил представитель администрации. Он отказался предоставлять какие-либо детали по данному объявлению.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, согласуется ли это объявление с Основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, представитель исполнительной власти ответил: "Завтрашнее объявление будет полностью соответствовать обязательствам, которые мы приняли в рамках НАТО". "Мы хотим подчеркнуть нашу приверженность обеспечению безопасности региона и укрепить американо-польские партнерские отношения в области безопасности в соответствии с целями и планами НАТО", - рассказал представитель администрации США.

"Отметим, что это часть плана по взаимодействию на высшем уровне с лидерами Центральной Европы, который осуществляет президент Трамп", - подчеркнул он.

"Мы считаем, что оно [объявление] существенно расширит наши отношения в военной сфере, а также укрепит структуру обороны и сдерживания в Европе и наши обязательства перед НАТО", - подчеркнул представитель правительства США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.