Паук свил паутину между микрофонами Трампа и Дуды на пресс-конференции

12 июня 2019 23:35 (UTC+04:00)

Паук свил паутину между трибунами президента США Дональда Трампа и Анджея Дуды на совместной пресс-конференции в Розовом саду Белого дома, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На телевизионной трансляции на некоторых планах видно, что между микрофонами, установленными на трибунах двух президентов, натянута тонкая паутина, отсвечивающая на солнце.

В хорошую погоду президенты США обычно проводят пресс-конференции на открытом воздухе.

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