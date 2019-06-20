В Facebook признались, что проглядели вмешательство в выборы в США 2016 года

20 июня 2019 01:56 (UTC+04:00)

Руководство компании Facebook не смогло оперативно разглядеть вмешательство в ход президентских выборов в США 2016 года, которое заключалось в размещении дезинформации на страницах социальной сети, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как передает газета The Wall Street Journal, такое признание сделала в среду на фестивале креативности "Каннские львы - 2019" исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг.

"Мы действительно проглядели это. Да и все тоже проглядели", - заявила она, отвечая на вопросы участников пленарной сессии форума. Сэндберг пояснила, что в Facebook в принципе были готовы отразить атаки хакеров три года назад, но оказались неспособными купировать кампанию дезинформации на своих платформах.

Исполнительный директор компании, как передает газета, сообщила также об отсутствии у Facebook планов крупных приобретений. Сэндберг при этом обратила внимание на важность небольших сделок, назвав в качестве примера приложение Instagram. В одноименной компании-разработчике на момент ее покупки Facebook в апреле 2012 года работали всего 13 человек, пояснила Сэндберг.

Руководство Facebook ранее не раз подвергалось жесткой критике со стороны представителей властей США и американской общественности, в том числе за недостаточно энергичное противодействие распространению вредоносной информации.

Компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть и сервис Instagram, была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Совокупная ежемесячная аудитория Facebook превышает 2,2 млрд пользователей.

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