В США женщина вдохнула пыль и умерла

1 июля 2019 22:10 (UTC+04:00)

В США 42-летняя женщина умерла от хантавирусного кардиопульмонального синдрома. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщается на сайте департамента здравоохранения штата Нью Мексико.

Инцидент произошел в округе Маккинли. Отмечается, что в данном районе основными переносчиками заболевания являются белоногие хомяки. Вирус может содержаться в моче, помете или слюне животных и попадает в организм пациентов через дыхательные пути. При этом от человека к человеку синдром в большинстве случаев не может передаться
Американец Фабрицио Стабиле, заболевший первичным амебным менингоэнцефалитом

"Если поднять пыль в местах, где водятся грызуны <…>, то это может привести к тому, что вирус попадет в воздух, где частицы можно вдохнуть", — объяснили в департаменте.

В ведомстве посоветовали жителям штата проветривать сараи и другие помещения перед тем, как туда войти, и использовать дезинфицирующие средства в местах, где водятся грызуны.

Это второй зарегистрированный случай хантавирусного кардиопульмонального синдрома в Нью-Мексико в 2019 году. Первому пациенту с таким диагнозом удалось выжить. По статистике, в 40 процентах случаев заболевание чревато летальным исходом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США и Великобритания закупают в Туркменистане нефтепродукты
Тендеры 09:55
Фондовый рынок Китая отреагировал на встречу Трампа и Си Цзиньпина ростом котировок
В мире 09:02
Помпео рассчитывает на возобновление переговоров с КНДР в июле текущего года
США 07:31
Абэ: Япония поддерживает диалог между США и КНДР
В мире 06:05
ЗРК С-400 будут доставлены в течение 10 дней - Эрдоган
Турция 04:06
В США десять человек погибли в результате крушения самолета
США 03:33
Лента новостей
Страны ОПЕК согласовали проект хартии бессрочного сотрудничества с "не ОПЕК"
В мире 23:10
Главы генштабов Турции и РФ обсудили Идлиб
Турция 23:05
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 14
В мире 22:39
В Аргентине не менее 13 человек погибли в ДТП с автобусом
В мире 22:26
Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом
Россия 21:31
В Мексике не менее двух человек погибли при взрыве на трубопроводе
В мире 21:07
Начался визит руководителей ведущих азербайджанских СМИ в Москву (ФОТО)
Общество 20:31
Президент Ильхам Алиев внес изменения в список услуг центров DOST
Политика 19:32
Шелковый путь в Шеки - мистический и волшебный мир победы Добра над Злом (ФОТО)
Культура 19:16