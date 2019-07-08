Помпео заявил о необходимости пересмотра роли прав человека во внешней политике США

8 июля 2019 22:12 (UTC+04:00)

США должны пересмотреть роль прав человека в своей внешней политике. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео, сообщив о создании Комиссии по неотъемлемым правам (Commission on Unalienable Rights), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Время от времени нам нужно сделать шаг назад и всерьез задуматься о том, где мы находимся, где мы были и в правильном ли направлении мы движемся, поэтому я рад сегодня объявить о формировании Комиссии по неотъемлемым правам", - сказал он во время пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в комиссию, которую возглавит профессор Школы права Гарвардского университета Мэри Энн Глендон, войдут эксперты, философы, активисты, сторонники как Республиканской, так и Демократической партии. "[Они] предоставят мне рекомендации по правам человека, заложенным в основополагающих принципах нашей страны, а также во Всеобщей декларации прав человека 1948 года", - пояснил госсекретарь.

"Настало время для осознанного пересмотра роли прав человека в американской внешней политике", - заключил Помпео.

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