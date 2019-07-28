Авиарегулятор США не имел данных о работе некоторых систем Boeing 737 MAX

Американское Федеральное авиационное управление (ФАУ), которое отвечает за сертификацию используемых в США авиалайнеров, не имело исчерпывающей информации о некоторых системах самолетов Boeing 737 MAX. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в электронной версии газеты The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам источников издания из числа бывших и действующих сотрудников ФАУ и компании Boeing, в отношении Boeing 737 MAX не были выполнены считающиеся обязательными в других случаях проверки. Представители регулирующего органа, как отмечает издание, на протяжении долгого времени крайне снисходительно относились к надзору за работой компании. Некоторые из руководителей ФАУ нередко отвергали предложения своих подчиненных относительно того, чтобы обязать Boeing принять дополнительные меры безопасности.

Как следует из публикации, вскоре после катастрофы самолета Boeing 737 MAX 8 компании Lion Air в Индонезии в октябре 2018 года, при которой погибли 189 человек, эксперты ФАУ попытались проверить данные об имеющейся в лайнерах данного типа системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности"). Выяснилось, что ФАУ практически не собирало информацию о ней и не проводило ее независимых проверок на стадии сертификации. В марте 2019 года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS.

По словам источников издания, на ранней стадии разработки MCAS надзор за этим процессом было поручено осуществлять двум неопытным сотрудникам ФАУ. На более поздних этапах регулятор в значительной степени отстранился от проверок указанной системы. Представители ФАУ не требовали от компании предоставления данных даже о тех доработках MCAS, которые могли сделать ее потенциально опасной.

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