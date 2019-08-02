Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах

2 августа 2019 17:57 (UTC+04:00)

Минобороны США в шести штатах проводит испытания системы массового наблюдения с участием экспериментальных стратостатов, сообщает газета Guardian со ссылкой на документы, поданные в американскую Федеральную комиссию по связи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается в одном из документов, компания Sierra Nevada Corporation подала заявку на "проведение испытания сети над Южной Дакотой для организации устойчивой системы наблюдения, чтобы устанавливать и предотвращать незаконный оборот наркотиков и угрозы внутренней безопасности". Федеральная комиссия по связи США одобрила проведение испытаний с середины июля по сентябрь текущего года.

По данным издания, в испытаниях участвуют до 25 беспилотных летательных аппаратов, которые размещены в стратосфере на высоте до 65 тысяч футов (более 19 километров). Географически они находятся над Южной Дакотой, некоторыми районами Миннесоты, Айовы, Висконсина и Миссури. Летательные аппараты оборудованы высокотехнологичными радиолокационными системами, при помощи которых можно одновременно отслеживать движение отдельных транспортных средств в любое время суток в любую погоду.

Испытания проводятся по заказу Южного командования вооруженных сил США, которое отвечает за ликвидацию чрезвычайных ситуацией, сбор данных и сотрудничество в области безопасности в Карибском регионе, Центральной и Южной Америки.

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