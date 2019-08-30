В NASA завершили монтаж экспериментального вертолета на новом марсоходе

30 августа 2019 10:00 (UTC+04:00)

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) завершили монтаж вертолета-беспилотника на новом марсоходе Mars 2020 Rover, который планируется десантировать на поверхность Марса зимой 2021 года. Как сообщило в среду NASA, монтаж проводился в Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния), передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Вертолет со спаренным несущим винтом и работающий на солнечной энергии закреплен на пластине в подбрюшье марсохода, защищенном оболочкой, предназначенной для защиты аппарата от механических повреждений во время спуска и подъема с поверхности планеты. Вертолет должен автоматически выдвигаться наружу при обнаружении подходящих для испытательных полетов зон Марса. Возможная авария беспилотника не отразится на исследованиях Mars 2020 Rover. Успешные полеты станут основой для конструирования марсианских вертолетов второго поколения, поясняет NASA.

"Наша работа заключается в том, чтобы доказать возможность автономных, контролируемых полетов в экстремально разреженной атмосфере Марса", - пояснила менеджер проекта Mars Helicopter Мими Анг.

"Так как наш вертолет предназначен для проведения испытательных полетов, на нем нет научных приборов. Если нам удастся доказать возможность полетов на Марсе, то настанет тот день, когда марсианские вертолеты смогут играть важную роль в освоении Красной планеты", - отметила она.

NASA планирует запустить Mars 2020 Rover на борту ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Спуск на поверхность Марса назначен на 18 февраля 2021 года. Намеченное место десантирования - кратер Джезеро диаметром 45 км. Он находится в западной части Равнины Исиды, севернее марсианского экватора. Одна из главных задач марсохода - поиск следов жизни на Красной планете, исследование геологического строения Марса и состава атмосферы.

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