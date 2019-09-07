Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами

Городской совет Сан-Франциско (Калифорния) решил причислить Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) к "местным террористическим организациям", что спровоцировало скандал в США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

NRA является крупнейшим оружейным лобби в США и имеет серьезный политический вес, активно спонсируя республиканскую партию. Ассоциация пользуется большой благосклонностью действующего президента Дональда Трампа, но критикуется демократами за несовершенство оружейных законов и, по их мнению, препятствование ужесточению контроля в сфере распространения оружия.

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