Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами

7 сентября 2019 06:23 (UTC+04:00)

Городской совет Сан-Франциско (Калифорния) решил причислить Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) к "местным террористическим организациям", что спровоцировало скандал в США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

NRA является крупнейшим оружейным лобби в США и имеет серьезный политический вес, активно спонсируя республиканскую партию. Ассоциация пользуется большой благосклонностью действующего президента Дональда Трампа, но критикуется демократами за несовершенство оружейных законов и, по их мнению, препятствование ужесточению контроля в сфере распространения оружия.

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