Трамп раскритиковал ФРС, несмотря на ее решение снизить ставку второй раз за год

19 сентября 2019 00:30 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике Федеральную резервную систему (ФРС), выполняющую функции центробанка страны, а также ее председателя Джерома Пауэлла, несмотря на то, что финрегулятор решил снизить базовую процентную ставку второй раз за год. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в среду в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Джей Пауэлл и ФРС вновь потерпели неудачу. Не хватило "смелости", нет никакого смысла, нет видения! Ужасно изъясняется!" - написал президент.

Трамп ранее призвал ФРС опустить ставку до нуля или даже сделать ее отрицательной, а также начать рефинансирование государственного долга.

ФРС, выполняющая функции центробанка, как и прогнозировали ранее эксперты, в среду объявила о снижении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 1,75-2%.

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