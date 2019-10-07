Суд отказался запретить раскрытие налоговых деклараций Трампа

7 октября 2019 20:30 (UTC+04:00)

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в понедельник отклонил поданный президентом США Дональдом Трампом иск с требованием признать незаконными попытки раскрытия его налоговых деклараций. Об этом говорится в документах, поступивших в электронную базу суда.

Американский лидер добивался того, чтобы были признаны незаконными действия прокурора округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайруса Вэнса. Последний ранее направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года.

Федеральный суд постановил прекратить рассмотрение иска Трампа. Судья Виктор Марреро подчеркнул, что не видит какого-либо ущерба для президента США в случае публикации сведений о его налоговых отчислениях. В постановлении также отмечается, что требование признать незаконными действия Вэнса "выходят за рамки полномочий исполнительной ветви власти". Марреро посчитал, что суд не может запрещать направлять запросы о предоставлении информации об американском лидере.

В иске Трампа подчеркивалось, что требования Вэнса противоречат американской конституции. Адвокаты американского лидера заострили внимание на том, что законы США запрещают проводить в отношении действующего президента страны расследование по уголовному делу. В документе также подчеркивалось, что неприемлемо проводить разбирательство, руководствуясь политическими мотивами и с целью создать помехи для работы главы государства. Адвокаты Трампа уже начали процедуру апелляции. Они подали документы в апелляционный суд Второго округа США, который также находится в Нью-Йорке.

Политические оппоненты Трампа еще со времен прошлой президентской гонки в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать. В апреле Трамп заявил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам американского лидера, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Прокурор округа Нью-Йорк специализируется на предъявлении обвинений за нарушения законов штата. Эта должность является выборной. Вэнс представляет Демократическую партию США

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