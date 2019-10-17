Госдеп заявил о готовности США возобновить переговоры с КНДР

США готовы возобновить конструктивные переговоры с КНДР, заявил помощник госсекретаря США Дэвид Стилуэлл, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"США готовы возобновить конструктивные переговоры с Северной Кореей по каждому из четырех аспектов совместного заявления в Сингапуре. Наша цель — достичь окончательной, полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР, что обязался сделать председатель Ким (Чен Ын) в Сингапуре. Это включает трансформацию отношений США и КНДР, восстановление долговременного и стабильного мира на Корейском полуострове, полную денуклеаризацию, а также прогресс на пути возвращения останков (американских военнослужащих, погибших в Корейской войне — ред.)", - заявил Стилуэлл в показаниях конгрессу.

Делегация КНДР во главе с Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, на прошлой неделе проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения рабочей встречи, после чего посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США. По его словам, которые приводит агентство Рёнхап, "США явились с пустыми руками", не учтя требования КНДР, чем "отбили всякое стремление к переговорам".

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