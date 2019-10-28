США заявили, что избавились от тела аль-Багдади

США "избавились" от тела террориста аль-Багдади, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Его останки были уничтожены должным образом", - сказал он.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что тело аль-Багдади захоронили в море. Агенство Рейтер со ссылкой на источники писало, что такой способ погребения отвечает религиозным обычаям ислама. Дальнейшие подробности относительно места захоронения не сообщаются.

Говоря о доказательствах уничтожения главаря "Исламского государства", генерал пообещал представить фото и видео операции после их "рассекречивания".

Он добавил, что спецназ задержал в Идлибе двух человек, которые сейчас находятся в юрисдикции США на защищенном объекте. Милли также рассказал, что были изъяты некие материалы, но отказался привести подробности.

Генерал отметил, что Вашингтон во время операции координировался с военными других стран.

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