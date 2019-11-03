Трамп: стену на границе с Мексикой можно легко отремонтировать в случае повреждения

Президент США Дональд Трамп убежден, что участки ограждения, недавно возведенные на границе с Мексикой, очень прочные и их можно легко отремонтировать даже после того, как их умышленно повредят. Беседу американского лидера в субботу с журналистами на Южной лужайке Белого дома транслировали американские новостные телекомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трампа спросили, обеспокоен ли он сообщениями СМИ о том, что злоумышленники с помощью пил вырезают проемы в ограде и через них попадают на территорию США. "Я этого не слышал. У нас очень прочная стена. Но какой бы прочной она не была, можно все что угодно прорезать, откровенно говоря", - ответил президент.

Он подчеркнул, что за пограничными участками ведется наблюдение, а проемы можно "очень легко залатать". "Часть ограждение вставляется обратно. У нас очень прочная стена, но прорезать можно любую стену", - заключил глава государства.

В субботу газета The Washington Post сообщила о том, что за последние месяцы злоумышленники с помощью приобретенных в магазинах за $100 аккумуляторных сабельных пил смогли преодолеть ограждения в виде сделанных из стали и железобетона столбов на южной границе США и попасть в страну. Издание, ссылаясь на источники, утверждает, что уйдут "считаные минуты" на то, чтобы сделать в таком ограждении проем, через который сможет пролезть взрослый мужчина.

Протяженность американо-мексиканской границы составляет 3,14 тыс. км. На данный момент завершено строительство 122 км ограждения, которое на большей части участков выполнено в виде забитых в землю сделанных из стали и железобетона столбов. Еще участки стены протяженностью в 724 км американские власти планируют возвести к концу следующего года.

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