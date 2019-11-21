Привыкание и смертельные осложнения: эксперты рассказали, чем опасны вейпы

Стремительная популярность электронных сигарет (вейпов) в последние годы породила споры о том, могут ли они стать безвредной альтернативой обычным сигаретам. Недавние случаи смертельных заболеваний среди курильщиков вейпов в США породили новые вопросы: опасно ли курить электронные сигареты и если да, то какие именно и есть ли от них зависимость?.

По последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (СDC), заболевания легких, вызванные курением электронных сигарет, зафиксированы в стране у 2172 человек. Из этого числа от осложнений скончались 42 человека.

Последние анализы показали, что заболевания были вызваны ацетатом витамина Е – веществом, которое добавляют в жидкости, содержащие каннабиноиды (тетрагидроканнабинол или THC по-английски). Свободная продажа каннбионоидов во многих странах, в том числе и в России, запрещена, поэтому у законопослушных граждан нет опасности накуриться опасными вейпами. Тем не менее точку в этом вопросе медики пока ставить не спешат и продолжают изучать и другие компоненты жидкостей, которые употребляют при помощи вейпов.

Токсиколог Мацей Гоневич из онкологического центра Roswell Park в штате Нью-Йорк, рассказал о принципиальной разнице между никотиновыми и каннабиноидными вейпами. Первые имеют тот же самый никотин, который есть в обычных сигаретах, и он несет хорошо известные риски для здоровья, в частности для центральной нервной системы. Но вейпы не содержат смол и других токсичных веществ в отличие от сигарет, что снижает риск онкологических и респираторных заболеваний, указывает эксперт.

"Однако есть и другой риск при курении таких вейпов: быстрое привыкание к никотину особенно для молодых людей, которые ранее не курили обычные сигареты", - предупредил Гоневич, отметив, что точных данных о зависимости от каннабиноидных вейпов нет.

Говоря о втором типе вейпов с THC, ученый констатировал, что есть "убедительные доказательства" вреда ацетата витамина Е, поэтому его следует запретить, как это уже сделали в некоторых штатах.

В свою очередь главный врач Американского центра по изучению зависимостей Лоуренс Вайнстин рассказал, что для определения зависимости медики учитывают 11 признаков, первый из которых – употребление веществ в больших количествах или дольше, чем это требовалось ранее. Второй – невозможность просто прекратить принимать вещества.

"Если у вас в течение года есть хотя бы два признака из 11, то у вас есть зависимость. И электронные сигареты, и табачные изделия содержат никотин, который вызывает привыкание. Кроме степени воздействия никотина и начала никотиновой зависимости, между ними нет большой разницы", - сказал эксперт.

Кроме того, Вайнстин обратил внимание и на психологическую зависимость от вейпов, которая, как и в случае зависимости от обычных сигарет, включает в себя тягу, тревогу, когда курение невозможно, перепады настроения и т. д.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.