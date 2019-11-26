Власти США запросили информацию о компаниях, связанных с адвокатом Трампа

26 ноября 2019 05:25 (UTC+04:00)

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк и Федеральное бюро расследований (ФБР) США направили в последние недели ряд запросов на предоставление данных о людях и организациях, связанных с адвокатом американского президента Рудольфом Джулиани и его предполагаемыми партнерами Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, направленные американскими властями запросы касались информации относительно консалтинговой компании Giuliani Partners, некоммерческих организаций America First Action и America First Policies, фирмы Fraud Guarantee, которая, предположительно, сотрудничала с Giuliani Partners, и других структур. По мнению источников издания, список людей и организаций, которым были направлены соответствующие запросы, говорит о том, что прокуратура и ФБР заинтересованы в установлении причастности личного адвоката Дональда Трампа, а также его партнеров к возможному препятствованию правосудию, отмыванию денег, сговору с целью обмана американских властей, даче ложных показаний, работе в качестве иностранного агента и другим преступлениям.

Издание подчеркивает, что в первую очередь следствие уделяет внимание консалтинговой деятельности Джулиани и его компании. Также американские власти интересуют политическая и предпринимательская активность Парнаса и Фрумана и их предполагаемая вовлеченность в дела администрации Трампа и деятельность Джулиани.

Скандал в Вашингтоне
В октябре Парнас и Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Сам Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Байден сейчас является одним из его наиболее вероятных конкурентов на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

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