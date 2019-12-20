Пентагон после стрельбы на базе проверил саудовских курсантов

20 декабря 2019 06:45 (UTC+04:00)

Пентагон после стрельбы на военной базе, устроенной курсантом из Саудовской Аравии, проверил всех курсантов из этой страны и не нашел "непосредственных угроз", заявил директор по контрразведке и безопасности Гарри Рид, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На нынешний момент Агентство по военной контрразведке и безопасности завершило проверку всех действующих международных курсантов из Саудовской Аравии. Аналитический процесс еще идет, но мы можем сообщить, что не было обнаружено никакой информации, указывающей на немедленную угрозу", - говорится в заявлении Рида, которое распространил Пентагон.

По его словам, будет проведена дополнительная проверка всех курсантов из-за рубежа. Кроме того, Пентагон подготовит доклад по результатам проверки и сформулирует рекомендации на будущее. Уже сейчас известно, что, помимо госдепартамента и министерства внутренней безопасности, к их проверке активно подключится Пентагон.

На данный момент Пентагон не планирует принимать новых курсантов до тех пор, пока не будут введены новые процедуры проверки.

В США находятся около 5 тысяч иностранных курсантов, около 850 из них — граждане Саудовской Аравии.

В результате стрельбы на военной базе во Флориде 6 декабря погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пожилые кандидаты-демократы в США заявили, что возраст им не помеха
США 07:38
Байден считает, что политика Трампа "удушает" средний класс
США 06:58
Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Европа 06:29
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
США 04:45
Космический корабль Starliner совершит первый беспилотный полет к МКС
США 03:53
В конгрессе США одобрили торговое соглашение с Мексикой и Канадой
США 01:56
Лента новостей
Пожилые кандидаты-демократы в США заявили, что возраст им не помеха
США 07:38
Эмиссар госдепа потребовал от руководства Ирака защитить протестующих
Арабские страны 07:18
Байден считает, что политика Трампа "удушает" средний класс
США 06:58
Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Европа 06:29
Извлечение ядерного топлива на двух реакторах "Фукусимы-1" отложат до 2028 года
Другие страны 06:16
Бельгийский суд впервые огласит приговор по делу о геноциде в Руанде
Европа 05:59
С каким лицом торговцы иммигрантами принимают участие в выборах? - Джавид Османов
Общество 05:43
В Филадельфии два человека погибли при взрыве в доме
США 05:24
Власти Каталонии планируют увеличить ставку туристического налога
Европа 05:05