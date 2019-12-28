Байден подтвердил, что не намерен давать показания в рамках процедуры импичмента Трампа

28 декабря 2019 08:59 (UTC+04:00)

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что не подчинится повестке Сената Конгресса о даче показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, в случае если такой запрос будет ему направлен. Соответствующую позицию Байден, являющийся одним из претендентов на пост главы государства от Демократической партии, подтвердил в опубликованном в пятницу интервью газете The Des Moines Register, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Бывший вице-президент, отвечая на соответствующий вопрос, пояснил, что его согласие давать такие показания позволит Трампу отвлечь внимание общественности от импичмента и переключить его на самого Байдена. "Причина, по которой я не стану делать это, заключается в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда старался переключить внимание со своей персоны", - заявил демократ.

С его точки зрения, со стороны Сената "будет слишком лицемерно" направлять ему повестку о даче показаний. "Я и не предполагаю, что это вообще произойдет", - добавил Байден, являющийся наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

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