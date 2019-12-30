Один человек погиб при крушении небольшого самолета в США

По меньшей мере один человек стал жертвой крушения небольшого самолета в штате Мэриленд. Об этом в воскресенье со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиацией США сообщила телекомпания NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, самолет врезался в жилой дом, в котором на момент крушения не было людей. После крушения в доме начался пожар, который удалось быстро ликвидировать.

Данных о числе пассажиров на борту не приводится.

Федеральное управление гражданской авиацией США начало расследование.

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