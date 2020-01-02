В США не менее 10 человек погибли в инцидентах в новогоднюю ночь

2 января 2020 03:52 (UTC+04:00)

По меньшей мере десять человек погибли в американских городах в результате инцидентов со стрельбой в новогоднюю ночь, сообщает газета USA Today, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты, в основном стрельба происходила в барах и ночных клубах. Так, два человека погибли при стрельбе в ходе празднования в ночном клубе в Орландо (штат Флорида). Еще двое погибли в клубе в Техасе. Семь человек пострадали при стрельбе в баре американского штата Виргиния. В результате стрельбы несколько человек погибли также в городе Сент-Луис (штат Миссури) и в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Издание отмечает, что волна инцидентов со стрельбой перед праздником "подытожила" год, который стал рекордным по количеству массовых убийств. Ранее издание USA Today сообщило, что за 2019 год в США было совершено более 40 массовых убийств, что стало рекордно высоким показателем за 50 лет.

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