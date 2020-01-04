В США опровергли информацию о нанесении авиаударов по району Эт-Таджи

США опровергают информацию о нанесении авиаударов по району Эт-Таджи к северу от Багдада, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее сообщение опубликовал в субботу на своей странице в Twitter официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс.

"Коалиция не проводила авиаударов около района Эт-Таджи (к северу от Багдада) в последние дни", - отметил он.

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