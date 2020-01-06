США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск

6 января 2020 01:34 (UTC+04:00)

США разочарованы решением парламента Ирака о выводе иностранных войск с территории страны и разрыве отношений с международной коалицией по борьбе с "ИГ", предает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье парламент Ирака на фоне убийства американцами в Багдаде влиятельного иранского деятеля Касема Сулеймани и шиитского иракского командира Абу Махди аль-Мухандиса большинством голосов проголосовал за пакет решений, которые предусматривают, в частности: отзыв запроса на содействие международной коалиции в борьбе с террористической группировкой "ИГ", требование к правительству прекратить всякое иностранное военное присутствие на иракской территории.

"Соединенные Штаты разочарованы действиями, предпринятыми сегодня в Совете представителей Ирака. Ожидая дальнейших разъяснений относительно правового характера и последствий сегодняшней резолюции, мы настоятельно призываем иракских лидеров еще раз оценить важность продолжающихся экономических отношений и отношений в области безопасности между двумя странами и дальнейшего присутствия глобальной коалиции для борьбы с ИГ", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Морган Ортагус.

"Мы считаем, что продолжение совместной борьбы с "ИГ" отвечает общим интересам Соединенных Штатов и Ирака. Эта администрация по-прежнему привержена суверенному, стабильному и процветающему Ираку", - отмечается в заявлении.

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