Блумберг заявил, что тратит все деньги, чтобы избавиться от Трампа

13 января 2020 02:10 (UTC+04:00)

Кандидат в президенты США миллиардер Майкл Блумберг заявил, что тратит все свои деньги, чтобы избавиться от американского лидера Дональда Трампа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Главная цель - избавиться от Дональда Трампа. Я трачу все свои деньги, чтобы избавиться от Трампа... Вы хотите, чтобы я тратил больше или меньше? На этом всё", - сказал Блумберг в интервью агентству Рейтер.

Блумберг вступил в предвыборную гонку в ноябре и, по сообщениям СМИ, потратил на телевизионную рекламу более 200 миллионов долларов. Блумберг является одним из активных противников Трампа и идет на выборы с обещанием победить его. Однако для выдвижения единым кандидатом от демократов политик должен сначала получить поддержку избирателей на внутрипартийных выборах (праймериз), а затем большинство голосов делегатов партийного съезда в июле. Пока, по данным опросов, Блумберг занимает лишь пятое место среди однопартийцев, уступая более 20% лидеру гонки Джо Байдену.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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