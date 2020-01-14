Помпео надеется, что КНДР примет верное решение по переговорам о денуклеаризации

14 января 2020 06:45 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео надеется, что КНДР примет верное решение по переговорам о денуклеаризации. Об этом он заявил в понедельник вечером, выступая в Калифорнии перед сотрудниками IT-компаний, представленных в Кремниевой долине. Выступление шефа американской дипломатии транслировалось на сайте Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем диалог с КНДР по поводу соблюдения ею своих обязательств в рамках [проведенных ранее саммитов США и КНДР]. Все идет медленно: два шага вперед, один назад, - сказал Помпео. - Я по-прежнему надеюсь, что [руководство] КНДР примет верное решение не только для мира, но и для своего народа. Вооружения КНДР представляют реальную угрозу, США же не представляют угрозы КНДР".

"Мы хотим для них светлого будущего. Я надеюсь, что мы убедим [северокорейского лидера] Ким Чен Ына сделать шаг в пользу отказа от ядерного оружия <...>, - отметил госсекретарь. - Надеюсь, что 2020 год будет успешным для США, мира и всего региона".

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