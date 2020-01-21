Трамп и Макрон согласились с важностью завершить переговоры по цифровому налогу

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон по итогам телефонного разговора в понедельник согласились с важностью завершить переговоры по вопросу о так называемом цифровом налоге. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Белого дома.

"Лидеры двух стран согласились с тем, что важно завершить успешные переговоры по цифровому налогу", - говорится в документе.

Ранее французский лидер на своей странице в Twitter написал, что обсудил с Трампом планы американских властей обложить пошлинами товары из европейской страны в ответ на введение Парижем цифрового налога. По его словам, обе стороны работают "над хорошим соглашением, чтобы избежать эскалации в сфере пошлин".

По данным агентства Reuters, Трамп согласился не вводить торговые пошлины, пока не закончатся переговоры по вопросу о цифровом налоге в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В свою очередь агентство AFP со ссылкой на источник во французских дипломатических кругах уточняет, что лидеры двух стран договорились продлить переговоры по этой теме до конца года. Собеседник агентства добавил, что немедленного введения санкций против французских товаров удалось избежать.

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предоставляющих цифровые услуги. Этот налог касается прибыли интернет-гигантов, полученной после 1 января 2019 года, и составит 3% от общего оборота во Франции. Под его действие подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает онлайн-рекламу, интернет-торговлю или работу агрегаторов информации.

В начале декабря прошлого года в аппарате представителя США на торговых переговорах заявили, что Вашингтон в связи с введением Парижем цифрового налога в отношении американских компаний может обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд. В перечень этих товаров вошли молочная продукция, включая сыры, а также игристые вина, косметика, сумки и фарфоровые изделия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.