В Калифорнии четыре человека погибли в катастрофе самолета

23 января 2020 02:57 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в среду на территории аэродрома, расположенного около города Корона (штат Калифорния). Об этом сообщила городская пожарная служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Четыре человека умерли в результате крушения", - говорится в Twitter службы. По ее данным, катастрофа привела к воспламенению 302,8 л авиатоплива и возникновению пожара на площади 0,1 га. Огонь на данный момент потушен.

Воздушное судно упало в восточной части территории аэродрома, который закрыт на время расследования причин и обстоятельств случившегося.

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