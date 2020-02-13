Tesla отзывает 15 тыс. электромобилей Model X в США и Канаде

Американская компания Tesla предпринимателя Илона Маска отзывает 15 тыс. электромобилей Model X. Об этом сообщила в среду газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, Национальное управление по безопасности движения автотранспорта США и Министерство транспорта Канады считают, что на этапе производства рулевой системы автомобилей могла быть допущена неисправность, которая может привести к затруднениям при управлении транспортным средством и в результате повысить вероятность аварии. По данным газеты, речь идет об автомобилях 2016 модельного года, произведенных не позже середины октября. The New York Times отмечает, что в 2018 году компания по схожей причине отозвала 123 тыс. электромобилей Model S того же года выпуска, на которых в итоге были заменены некоторые детали.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.