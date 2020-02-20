Трамп назначит Гренелла директором национальной разведки

Президент США Дональд Трамп намерен назначить Ричарда Гренелла и. о. директора национальной разведки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Этот пост остается вакантным с августа 2019 года, когда в отставку ушел Дэн Коутс.

Гренелл занимает пост посла в Германии и считается лояльным Трампу человеком, близким к окружению президента.

Директор национальной разведки США координирует деятельность 17 американских спецслужб, входящих в разведывательное сообщество, в их числе ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, минфина, минэнерго, а также другие ведомства.