Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса

Компания Warner Bros. приостановила съемки нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли на две недели на фоне эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Warner Bros. приостановила съемки "Бэтмена" на две недели… Студия продолжит внимательно следить за ситуацией", - говорится в сообщении. Работа над фильмом велась в Лондоне с января.

Ранее решение о приостановке работы над некоторыми проектами приняла также другая ведущая студия - Walt Disney.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.