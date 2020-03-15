Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
Компания Warner Bros. приостановила съемки нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли на две недели на фоне эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Warner Bros. приостановила съемки "Бэтмена" на две недели… Студия продолжит внимательно следить за ситуацией", - говорится в сообщении. Работа над фильмом велась в Лондоне с января.
Ранее решение о приостановке работы над некоторыми проектами приняла также другая ведущая студия - Walt Disney.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.
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