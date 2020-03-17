Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек

Число жертв коронавируса в США подскочило до 85, ранее сообщалось о 74 умерших, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным университета, число подтвержденных заражений превысило 4,6 тысячи, более чем удвоившись за последние трое суток.

Ранее Белый дом рекомендовал американцам отменить поездки, работать из дома и не посещать рестораны, бары и места скопления людей, а также не собираться в количестве более десяти человек. Эти рекомендации действуют 15 дней.

Кроме того, местные власти объявляют карантин в наиболее пострадавших районах. Так, объявлен карантин в семи округах Калифорнии, составляющих мегаполис Сан-Франциско и Сан-Хосе с населением более 7 миллионов человек, жителей просят выходить из дома только за продуктами и лекарствами.