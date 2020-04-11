В Белом доме заявили, что США еще не прошли пик распространения коронавируса

США пока не преодолели пик эпидемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, но ситуация улучшается. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в пятницу на брифинге координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.

"Если вы следите за кривой заболеваемости, вы можете увидеть, что она впервые в США начинает спрямляться, как это было в Италии примерно неделю назад", - отметила она. "Конечно, многое тут зависит от улучшения в Нью-Йорке", - добавила Биркс. "Это внушающие оптимизм данные, но какими бы вдохновляющими они ни были, пик еще не достигнут. Поэтому каждый день нам надо продолжать делать то, что делали вчера и что делали неделю назад. Только это поможет нам преодолеть пик", - подчеркнула она.