Смерти пациентов с коронавирусом зафиксировали во всех 50 штатах США
Первый случай смерти пациента с коронавирусом отмечен в Вайоминге. Таким образом, летальные исходы вызываемого инфекцией заболевания зафиксированы во всех 50 штатах США, передает агентство Reuters в понедельник.
О смерти больного в Вайоминге ранее в понедельник сообщил на своей странице в Twitter губернатор штата Марк Гордон, добавив, что у умершего были диагностированы и другие заболевания, которые увеличили риск осложнений после коронавируса.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 568 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 23 тыс. человек.
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