Трамп заявил, что власти США приступают к постепенной отмене санитарных ограничений

Американские власти приступают к "открытию страны" - постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за нового коронавируса. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Основываясь на самых последних данных, наша команда экспертов теперь согласна с тем, что мы можем открыть следующий фронт в нашей войне", - сказал он. По словам американского лидера, речь идет о постепенной отмене санитарных ограничений. "Именно это мы и делаем: мы вновь открываем нашу страну, и это надо сделать", - подчеркнул президент.

Трамп сообщил также, что федеральное правительство дало губернаторам штатов рекомендации по постепенной отмене санитарных ограничений. "Моя администрация обнародовала новые федеральные рекомендации, которые позволят губернаторам предпринять поэтапные и продуманные действия", - отметил он.

По словам Трампа, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не регистрировалось за последние семь дней на 30% территории США.

"Наши эксперты говорят, что кривая [заболеваемости] выравнивается, пик новых случаев позади на территории более чем 850 районов, - сказал он. - На 30% территории за последние семь дней не зарегистрировано новых случаев".