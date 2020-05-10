Трамп поздравил UFC с проведением турнира во Флориде
Президент США Дональд Трамп поздравил президента UFC Дэйну Уайта и промоушн с проведением турнира UFC 249 во Флориде, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Организаторы смогли получить необходимые разрешения у властей американского штата и позволили зрителям по всему миру насладиться спортивным зрелищем.
"Хочу поздравить Дэйну Уайта и UFC с большим событием. Нам это нравится, это действительно важно", - заявил Трамп. Также хозяин Белого дома призвал другие спортивные лиги постепенно возвращаться.
В главном бою вечера американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся за титул временного чемпиона организации в легком весе.
"Победитель боя встретится с Хабибом, это точно", - заявил ранее президент UFC Дэйна Уайт во время онлайн-конференции.
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