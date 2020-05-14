Гутерриш: Преодоление кризиса, вызванного пандемией, требует дополнительной поддержки МВФ
Дополнительная поддержка со стороны Международного валютного фонда (МВФ) необходима для разрешения кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа. Такое мнение высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в опубликованном в четверг интервью французскому журналу Paris Match.
"На фоне неизбежной рецессии необходим масштабный многосторонний ответ на нее. <...> У некоторых государств есть возможности для реализации плана по поддержке экономики. Что касается развивающихся стран, то они не смогут принять достаточные меры. По этой причине необходимо дополнительное содействие, в том числе со стороны МВФ", - приводит журнал слова Гутерриша.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн. человек, более 290 тыс. скончались.